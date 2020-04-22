Власти Подмосковья приравняли заболевших ОРВИ к зараженным коронавирусом

Власти Подмосковья вслед за Москвой ввели контроль за жителями с симптомами ОРВИ. Об этом говорится в распоряжении губернатора Андрея Воробьева, опубликованном на сайте областного правительства.

В случае появления симптомов простуды россияне обязаны соблюдать карантин так же, как и зараженные коронавирусом. Таким образом, респираторные заболевания фактически приравняли к новой инфекции. Для поездки в целях получения медицинской помощи больным необходимо оформлять цифровой пропуск, в других случаях выходить из дома нельзя.

Все, кто проживает вместе с заболевшими, также подпадают под действие строгой домашней самоизоляции. Находиться на улице сожители могут только для выноса мусора, похода в магазин и аптеку, выгула собаки в 100 метрах от дома. Им так же разрешено посещать медицинские учреждения с пропуском.

Местоположение всех этих граждан будет определяться помощью электронных средств мониторинга.

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