Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 555, за последние сутки зафиксировано 42 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в четверг, 23 апреля.

555 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 23 апреля

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. Больше всего зараженных насчитывается в Москве и Московской области.

За последние сутки новые случаи выявлены в 81 субъекте РФ. Число новых заражений в Москве снизилось на 20 процентов по сравнению с предыдущим днем — 1959 против 2548.

По последним данным проекта Университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 628 527. Пандемия охватила 185 стран. Прирост числа заболевших за сутки составил 64,4 тысячи человек.

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