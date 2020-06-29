Путин наградил орденом умершую от онкологии волонтерку

Президент России Владимир Путин посмертно наградил волонтерку акции #МыВместе Светлану Анурьеву, которая помогала жителям Ульяновской области, имея онкологическое заболевание. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в понедельник, 29 июня.

«За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)», — сказано в тексте указа.

19-летняя волонтерка с первых дней акции развозила продукты одиноким пенсионерам. За месяц она самостоятельно выполнила 30 заявок, постоянно помогала в штабе. Россиянка почувствовала себя плохо в начале мая. Врачи обнаружили у нее рак четвертой степени, но, несмотря на это, она продолжила помогать людям. 31 мая Анурьева умерла.

19 июня Путин учредил ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Государственные награды являются высшей формой поощрения граждан за оказание медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельств, которые несут риск для жизни.

Николай Пирогов (1810-1881) считается основоположником военно-полевой хирургии в России, а также основателем отечественной школы анестезии.

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