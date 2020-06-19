Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщается на сайте Кремля в пятницу, 19 июня.
Новые награды учреждены «в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации».
Отмечается, что указом также утверждены статут и описание ордена Пирогова, положение о медали Луки Крымского и ее описание, а также рисунки двух наград.
Государственные награды являются высшей формой поощрения граждан за заслуги в области государственного строительства, экономики, науки, культуры, искусства и просвещения, в укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан. Они могут быть вручены иностранцам и лицам без гражданства.
Лука Крымский (1877 — 1961) был архиепископом, советским хирургом, доктором медицинских наук. Автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии.
Николай Пирогов (1810—1881) считается основоположником военно-полевой хирургии в России, а также основателем отечественной школы анестезии.