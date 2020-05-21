Путин наградил Шойгу на 65-летие

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении министра обороны Сергея Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Шойгу в четверг, 21 мая, отмечает 65-летие.

Министр обороны, генерал армии уже является обладателем множества государственных наград, среди которых — благодарности президента России (1993, 1999), Почетная грамота правительства России, орден «За заслуги перед Отечеством» III и II степени.

Оборонное ведомство Сергей Шойгу возглавляет с 2012 года. В том же году, будучи еще губернатором Московской области, получил высшую награду Мальтийского ордена — Рыцарский военный крест за милосердие, спасение и помощь. До этого он занимал должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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