Путин подписал указы о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Медицинским работникам будут присвоены ордена Пирогова и медали Луки Крымского, которые были учреждены 19 июня. Орденом будут награждать россиян за оказание медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельств, которые несут риск для жизни.

Медаль будут присуждать практикующим врачам и младшему медицинскому персоналу за заслуги в области охраны здоровья, вклад в организацию оказания медпомощи и укрепление общественного здоровья. Медаль также смогут получить и другие работники медицинских организаций.

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