Российские аптеки обнаружили дефицит известного антидепрессанта

Из аптек пропал известный антидепрессант «Триттико», который производит итальянская фармкомпания Angelini. Об этом сообщает РБК. С дефицитом препарата столкнулись аптечные сети «Неофарм», «Ригла», «36,6», «Магнит аптека».

По словам главы сети «Неофарм» Евгения Нифантьева, нехватка «Триттико» фиксируется больше месяца. Врачи также обеспокоены дефицитом лекарства. Заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Пирогова Андрей Шмилович рассказал, что долгое время лечил пациента этим препаратом, который помогал ему оставаться в стабильном состоянии, но теперь выяснилось, что «Триттико» пропал из аптек, и здоровье больного может ухудшиться. «Состояние может быть тяжелее, чем при той депрессии, которую мы начинали лечить», — сказал врач.

В Росздравнадзоре никак не прокомментировали пропажу препарата с прилавков аптек. При этом представитель фармкомпании Angelini рассказал, что в июле у лекарства поменялась система маркировки, поэтому теперь его введение в гражданский оборот занимает больше времени, чем обычно. По словам компании, препарат уже ввезен в Россию.

В пресс-службе единого оператора системы маркировки компании ЦРПТ сообщили, что Росздравнадзор разрешил производителю лекарства продолжать поставку немаркированных упаковок.

Ранее в России упростили порядок работы с системой маркировки лекарственных средств. Теперь в аптеках и медицинских учреждениях можно будет выводить лекарства из оборота через кассы сразу после уведомления об их поступлении. Раньше приходилось ждать подтверждения о регистрации лекарств в системе. Подобное решение связано с повышенным спросом на препараты и эпидемиологической ситуацией в стране.