Ученый перечислил проблемы тестирования на коронавирус в России

Появление ошибочных тестов на коронавирус можно объяснить несколькими проблемами. Их перечислил доктор химических наук, заведующий лаборатории молекулярной биологии вирусов Института физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ имени Ломоносова Юрий Дрыгин, передает «Говорит Москва».

Первая проблема заключается в оборудовании — вероятно, оно не унифицировано по всей стране и лабораториям, которые проводят анализы, предположил ученый. Вторая — в том, что в России производители приборов для проведения тестирования или термоциклеров не могут обеспечить весь необходимый спрос.

Кроме того, есть проблема в унификации методики работы — на разных приборах приходится работать немного по-разному, в том числе и с применением различных реагентов. «И, например, самые лучшие из них, которые проводят все в реальном времени, малодоступны, я думаю, в России для серийных анализов», — сказал Дрыгин.

Еще одна проблема — квалификация специалистов, которые занимаются диагностикой, так как в ПЦР-технологии множество методов работы, которые может понять профессионал, а не обыватель. По словам Дрыгина, он не уверен в квалификации людей, работающих в России.

Как объяснил ученый, SARS-CoV-2 — это РНК-содержащий вирус. Прежде чем превратить его в ДНК и размножить ее, нужно провести реакцию обратной транскрипции и получить РНК из части ДНК. Этот обнаруженный продукт уже считается положительным сигналом на инфекцию. При этом получить ложноотрицательный тест намного сложнее, чем ложноположительный, подчеркнул он.

5 ноября главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что 30-40 процентов тестов на коронавирус показывают неправильный результат, но причина заключается в некачественном материале. Позднее он объяснил, что вероятность неправильного анализа при ПЦР-диагностике на коронавирус возрастает из-за того, что пациенты попадают в стационар на поздних этапах развития заболевания.