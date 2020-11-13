Россия отказалась «бегать со шприцом» за дипломатами в ООН

Россия не собирается «бегать со шприцом» за дипломатами в ООН, предлагая вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявил постпред Москвы в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Здесь тоже [будет] добровольная вакцинация. Мы же ни за кем здесь со шприцем бегать не будем, втыкать на ходу в предплечье», — уточнил дипломат. Небензя отметил высокий интерес в ООН к российской вакцине после соответствующего предложения главы государства на Генассамблее. При этом постпред отметил, что ее передадут в международную организацию только после проведения всех необходимых испытаний.

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В ходе своего выступления на сессии Генассамблеи ООН в сентябре президент России Владимир Путин предложил сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса бесплатно. «Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными», — сказал российский глава.

В России зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. Его запустили в производство 15 августа. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». Первыми прививку получат граждане из группы риска и врачи.