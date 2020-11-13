Российскую вакцину от коронавируса договорились производить в Южной Корее

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» договорились производить в Южной Корее. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Российский фонд прямых инвестиций и корейская компания GL Rapha объявили о соглашении по производству в стране более 150 миллионов доз вакцины. Известно, что производство начнется уже в декабре 2020 года, а поставки на экспорт — в январе 2021-го.

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Ранее сообщалось, что Турция также захотела производить у себя «Спутник V». Анкара заинтересована в производстве «на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством».

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что испытания закупленной его правительством «Спутник V» идут «очень хорошо». Кроме того, вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес заявила, что страна начнет на своей территории производство «Спутника V».

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. Его запустили в производство 15 августа. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». Первыми прививку получат граждане из группы риска и врачи.

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