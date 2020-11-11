Мадуро рассказал о ходе испытаний российской вакцины от коронавируса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в прямом эфире в Twitter рассказал о ходе испытаний в латиноамериканской стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

По словам венесуэльского лидера, испытания вакцины «идут очень хорошо». «Мы подождем окончания испытаний, чтобы предоставить точные результаты», — добавил Мадуро.

Венесуэла начала испытания российской вакцины «Спутник V» в октябре. В них принимают участие две тысячи волонтеров. Первая партия вакцины прибыла в страну 2 октября.

Ранее сообщалось, что сын и старшая сестра президента Мадуро выступят добровольцами для испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес заявила, что страна начнет на своей территории производство «Спутника V».

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. Его запустили в производство 15 августа. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». Первыми прививку получат граждане из группы риска и врачи.