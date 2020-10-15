Венесуэла начала испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил президент страны Николас Мадуро. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, в испытаниях примут участие две тысячи волонтеров, они уже отобраны. Кроме того, в Венесуэлу будет доставлена и китайская вакцина. После испытаний двух препаратов и одобрения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), начнется вакцинация населения страны. Мадуро предположил, что она стартует с апреля. «Если раньше — лучше», — добавил он.

В первую очередь вакцинацию пройдут работники сфер здравоохранения и образования, а также люди старшего поколения и с хроническими заболеваниями.

Первая партия российской вакцины от коронавируса прибыла в Венесуэлу в пятницу, 2 октября. Ранее сообщалось, что сын и старшая сестра президента Мадуро выступят добровольцами для испытания российской вакцины от коронавируса Спутник V. Кроме того, вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес заявила, что страна начнет на своей территории производство «Спутника V». Глава минздрава Карлос Альварадо добавил, что массовое производство вакцины в стране начнется после того, как в России завершится третья фаза испытания препарата.

«Спутник V» — первая российская вакцина от коронавируса, ее запустили в производство 15 августа. Первыми прививку получат граждане из группы риска и врачи, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году. По словам Мурашко, в рамках пострегистрационных исследований более 5,5 тысячи человек сделали прививки отечественным препаратом в московских клиниках.