Президент Сирии Башар Асад захотел привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Конечно, в сложившихся обстоятельствах каждый хотел бы привиться от этого опасного вируса», — подчеркнул он.

В окружении российского президента Владимира Путина прививки от коронавируса сделали порядка 50 человек. 6 октября он рассказал, что после этого у них поднялась температура.

Испытать российскую вакцину от коронавируса также решил сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Старшая сестра Мария Тереса Мадуро тоже примет участие и поставит препарат.

«Спутник V» — первая российская вакцина от коронавируса, ее запустили в производство 15 августа. Первыми прививку получат граждане из группы риска и врачи, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году. В рамках пострегистрационных исследований уже более 5,5 тысячи человек сделали прививки отечественным препаратом в московских клиниках.

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