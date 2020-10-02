Венесуэла начнет производство российской вакцины от коронавируса

Венесуэла начнет на своей территории производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила на национальном телевидении вице-президент страны Дэлси Родригес, передает РИА Новости.

«Хотим подтвердить, что мы не только собираемся участвовать в третьей фазе клинических испытаний вакцины "Спутник V", но также, благодаря стратегическому сотрудничеству между Венесуэлой и Россией, будем участвовать в безопасных поставках для наших граждан и производстве вакцины в Венесуэле», — приводит агентство слова политика.

Глава минздрава страны Карлос Альварадо добавил, что массовое производство вакцины в Венесуэле начнется после того, как в России завершится третья фаза испытания препарата.

30 сентября сообщалось, что первые шесть участников исследования вакцины «Спутник V» получили второй компонент препарата, который нужен для усиления иммунного обмена, полученного при первой прививке.

«Спутник V» — первая российская вакцина от коронавируса, ее запустили в производство 15 августа. Первыми прививку получат граждане из группы риска и врачи, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году. По словам Мурашко, в рамках пострегистрационных исследований более 5,5 тысячи человек сделали прививки отечественным препаратом в московских клиниках.