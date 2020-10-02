Разработчик российской вакцины посоветовал привить ею сотрудников Трампа

Сотрудникам администрации президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом, стоит сделать прививку российской вакциной «Спутник V». Такой совет дал глава центра-разработчика отечественного препарата Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

Гинцбург добавил, что центр имени Гамалеи, создавший вакцину, готов помочь Трампу, если он обратится за помощью к российским властям.

О заражении Трампа и его супруги Мелании стало известно утром 2 октября. Врач при Белом доме сообщил, что они чувствуют себя хорошо, и американский лидер пока не планирует передавать полномочия вице-президенту Майклу Пенсу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль желает Трампу скорейшего и легкого выздоровления. Информация о заражении американского лидера привела к тому, что фьючерсы на биржах США начали падение.