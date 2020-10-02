Президент США Дональд Трамп обвалил цены на нефть сообщением в Twitter о том, что он и его жена Мелания заразились коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent упали на 2,7 процента, ниже 40 долларов за баррель. К 11:30 по московскому времени стоимость сырья составила 39,83 доллара. Ноябрьские контракты на поставку американской нефти WTI подешевели на 2,6 процента, до 37,73 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что на новостях о болезни Трампа начали падать ключевые индексы американского фондового рынка Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq. Сообщение о болезни главы Белого дома поступило всего за месяц до президентских выборов в США, которые намечены на 3 ноября.

Накануне цены на нефть также показывали отрицательную динамику. Давление на котировки оказывали опасения по поводу избытка предложения на рынке. Они связаны с заявлением Ливии о возобновлении добычи нефти, ростом экспорта из Саудовской Аравии в сентябре и ожиданиями по росту поставок за рубеж сырья из России.