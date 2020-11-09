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Анонсирована публикация промежуточных результатов испытаний «Спутник V»

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует опубликовать промежуточные результаты клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» уже в ноябре. Это анонсировал генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

По словам Дмитриева, РФПИ приветствует заявление об успешных промежуточных испытаниях вакцины американской фармацевтической компании Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech.

Ранее 9 ноября Pfizer и BioNTech сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины BNT162b2 от COVID-19. По их данным, в первом промежуточном анализе препарат оказался более чем на 90 процентов эффективен в предотвращении заражения.

Глава центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что приветствует успехи в работе иностранных коллег. По его словам, чем больше в мире будет препаратов, тем лучше будут защищены люди.

Кроме «Спутник V» в России на данный момент зарегистрирована вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Президент Владимир Путин выразил надежду, что массовая вакцинация граждан страны начнется до конца 2020 года.

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