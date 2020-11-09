Гинцбург оценил заявление об эффективности зарубежной вакцины от COVID-19

Чем больше вакцин будет в мире, тем лучше будут защищены люди. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

Так он отреагировал на заявление зарубежных компаний Pfizer и BioNTech об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины BNT162b2 от COVID-19. По словам Гинцбурга, он приветствует прогресс в работе иностранных коллег.

Ранее 9 ноября американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий биотехнологический партнер BioNTech объявили об успешном проведении третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. По их данным, препарат оказался более чем на 90 процентов эффективным в предотвращении заражения.

В России на данный момент зарегистрированы две вакцины против COVID-19 — «Спутник V» от центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Президент Владимир Путин выразил надежду, что массовая вакцинация граждан страны начнется до конца 2020 года.