Спрогнозирован пик гонки за вакциной от коронавируса

Гонка за вакциной от коронавирусной инфекции достигнет пика в январе 2021 года, заявил профессор Центра предпринимательства и инноваций «Сколтеха» Дмитрий Кулиш. Об этом сообщает РИА Новости.

Кулиш считает, что в этот период выйдут первые отчеты о третьих фазах испытаний целого ряда вакцин, в том числе российской «Спутник V». В это же время появится первая информация о возможных сильных и опасных побочных эффектах, добавил эксперт. По его словам, данные об эффективности вакцин будут доступны позднее.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В вакцине нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.