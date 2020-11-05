Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по весенней волне COVID-19 в России

Третья волна коронавируса в России начнется примерно в марте и будет слабее предыдущей. Такой прогноз дал главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко в интервью журналисту Антону Красовскому для передачи «Эпидемия» телеканала RT. Запись опубликована на YouTube.

Он отметил, что весенняя волна будет «менее насыщенная, менее бурная в плане количества заболевших». Проценко предположил, что окончание эпидемии возможно ближе к июню, если весной появится эффективная вакцина от COVID-19.

«Это такие очень грубые расчеты, потому что вакцину сделать сложно. Кроме того, сколько ее надо произвести и как быстро надо произвести, чтобы хотя бы 50 процентов [населения] вакцинировать», — добавил главврач клиники.

Ранее директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов говорил, что существуют люди с врожденной защитой от коронавируса на генетическом уровне.