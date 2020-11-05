Российский врач рассказал о людях с врожденной защитой от коронавируса

Директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил о существовании людей с врожденной защитой от коронавируса. Его слова передает РИА Новости.

«Все имеют риск заразиться [COVID-19], восприимчивость населения высокая. Да, возможно, есть какие-то генетические факторы, которые могут предотвратить заражение», — рассказал Лиознов.

Ранее в Минздраве назвали шесть главных симптомов коронавируса. Среди них — повышенная температура, слабость, кашель, одышка, головная боль и боль в горле. В большинстве случаев (90 процентов) у пациентов с коронавирусом температура поднимается до 37,5 градуса. Еще примерно 40 процентов жалуются на повышенную утомляемость, столько же — на кашель. Реже у зараженных начинается одышка (30 процентов) и головная боль (20 процентов).

За минувшие сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 19 404 человека в 85 регионах. Суммарное число инфицированных в стране за время эпидемии достигло 1 712 858.