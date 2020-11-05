В Минздраве назвали шесть главных симптомов коронавируса

Заболевшие COVID-19 сталкиваются с повышением температуры, слабостью, кашлем, одышкой, головной болью и болью в горле. Эти шесть главных симптомов назвал главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, передает РИА Новости в четверг, 5 ноября.

По его словам, в большинстве случаев (90 процентов) у пациентов с коронавирусом температура поднимается до 37,5 градуса. Еще примерно 40 процентов жалуются на повышенную утомляемость, столько же — на кашель.

Реже у больных COVID-19 начинается одышка (30 процентов) и головная боль (20 процентов). Самым редким проявлением инфекции Авдеев назвал боль в горле — с таким симптомом сталкивается около 10 процентов заболевших.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что еще одним симптомом коронавируса может быть заложенность ушей. Вместе с тем она отметила, что такой же признак может встречаться и при обычной ОРВИ. Если заложенность не проходит несколько дней, и появляется боль, необходимо обратиться ко врачу, напомнила Пшеничная.