Назван еще один симптом коронавируса

Еще одним симптомом коронавируса может быть заложенность ушей. Его назвала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА Новости.

Специалист указала, что это не такой редкий симптом. Согласно результатам недавнего исследования ученых из Турции, которые протестировали 172 пациентов, уши были заложены у 31 человека (18 процентов испытуемых). Кроме того, заложенность ушей наблюдалась и у тех, кто переболел COVID-19 в легкой форме. При этом такой же признак может встречаться и при обычном ОРВИ. Если заложенность не проходит несколько дней, и появляется боль, необходимо обратиться ко врачу, напомнила Пшеничная.

Главная отличительная особенность при заболевании коронавирусом — потеря вкуса и обоняния. Способность чувствовать запахи утрачивают 75-80 процентов инфицированных новым вирусом. Как правило, симптом сохраняется около 3-4 недель, однако он не всегда свидетельствует о заражении коронавирусом и может быть признаком других заболеваний. Потеря обоняния случается при гриппе и ОРЗ, но проявляется гораздо реже.

В среду, 4 ноября, в России был побит рекорд по числу заболевших коронавирусом: за сутки выявили свыше 19 тысяч инфицированных. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве (5826), Санкт-Петербурге (1031), Подмосковье (569). Самый низкий суточный прирост — в Ненецком округе (7) и на Чукотке (3).