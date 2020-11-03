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Российский врач раскрыл частоту потери обоняния при коронавирусе

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Большинство заразившихся коронавирусом пациентов теряет обоняние и вкус. Частоту проявления этого симптома COVID-19 раскрыл главный отоларинголог ЦФО, заведующий кафедрой и директор клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского Университета Валерий Свистушкин, передает ТАСС.

По его данным, способность чувствовать запахи утрачивают 75-80 процентов инфицированных новым вирусом. Как правило, симптом сохраняется около 3-4 недель, однако он не всегда свидетельствует о заражении коронавирусом и может быть признаком других заболеваний. Потеря обоняния случается при гриппе и ОРЗ, но проявляется гораздо реже.

Ранее врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев назвал способ восстановить обоняние после перенесенного коронавируса. Для этого необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям в носу: например, использовать сосудосуживающие препараты и капли. Помимо этого, рекомендуется использовать раствор морской соли для орошения носа, обеспечить влажность воздуха в помещении и принимать витамины группы B, а также поливитамины.

Врач высшей категории Владимир Зайцев в свою очередь рассказал, что потеря обоняния может быть симптомом различных болезней, и не стоит сразу связывать ее с заражением коронавирусом. По словам кандидата медицинских наук, аносмия характерна для простудных заболеваний полости носа, таких как острый или хронический ринит.

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