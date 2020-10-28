Переболевший COVID-19 россиянин раскрыл редкие симптомы коронавируса

Российский психолог Сергей Ланг, переболевший COVID-19 вместе со всей семьей, раскрыл редкие симптомы коронавируса, которые проявились у него во время заражения. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

После заражения у него возникли проблемы с давлением, головная боль, а также ощущение паники. Кроме того, Ланг пожаловался на изматывающие перепады температуры тела. «Температура была, как качели, то есть утром 37 градусов, через три часа 36 градусов, а еще через три часа опять 37,5. Получается очень изматывающая болезнь. И еще были бессонные ночи — ночью ломает и выкручивает», — поделился он.

Психолог признался, что последствия болезни сохранились и после выздоровления. Так, спустя три-четыре месяца после инфицирования Ланга постоянно мучает головная голь, а у его жены, которая перенесла COVID-19 в более тяжелой форме, изменились вкусовые ощущения. «Она теперь не может мясо есть. У нее ощущение, что оно пахнет тухлятиной. (...) У редких переболевших возникает искажение запахов», — добавил психолог. В целом состояние здоровье ухудшилось и стало не таким, как раньше, подытожил он.

Ранее переболевшие коронавирусом россияне пожаловались на странные осложнения после перенесенной инфекции. В частности, они отмечали проблемы с желудком, обонянием, выпадением волос и повышением уровня сахара в крови. Многие отметили, что после выздоровления страдают повышенной тревожностью, головокружениями, ухудшением памяти и паническими атаками.

За прошедшие сутки в России выявили 16 550 новых случаев заражения COVID-19, а также зафиксировали рекордное количество летальных исходов — 320. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1 547 774 россиян. Из них 1 158 940 человек выздоровели, еще 26 589 скончались.