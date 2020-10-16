Россиянин выздоровел в ожидании результатов теста на коронавирус

Житель Санкт-Петербурга Владимир Поздняков, приехавший в Курган, 15 дней ждет результата теста на коронавирус — за это время он успел выздороветь от ОРВИ с похожими симптомами. Об этом россиянин рассказал агентству URA.RU.

По словам Позднякова, он приехал в Курган навестить родителей и заболел. Врач пришел к нему 1 октября, прослушал грудную клетку, взял мазок и пообещал, что результаты теста придут ему через пять дней. Спустя это время результатов не было, тогда мужчина позвонил в поликлинику. Там ему пообещали выслать результаты на следующий день, но этого не произошло, а телефон медучреждения был постоянно занят.

Поздняков объяснил, что к нему уже вернулся вкус, но он пока не знает, можно ли ему контактировать с родителями, чтобы их «не убить случайно». По его словам, последний раз ему пообещали, что он получит результат теста 19 октября.

Ранее сообщалось, что житель Пермского края 711 раз звонил врачам с помощью автодозвона, и дозвонившись, получил отказ в медпомощи. Мужчина рассказал, что его поместили на карантин из-за коронавируса у сожителя, и хотел узнать результаты теста, который он сдавал 7 октября. Спустя 5 дней он так и не узнал результаты, 13 октября он смог связаться с врачами, но ему ответили, что его результат все еще неизвестен и больница пока ждет ответы по пациентам, сдававшим тест в сентябре. Региональный Минздрав начал проверку.

16 октября в России впервые выявили более 15 тысяч новых заражений коронавирусом — 15 150. Выздоровели 8485 россиян, умерли 232. С начала пандемии зарегистрировано 1 369 313 заражений, 1 056 582 выздоровлений и 23 723 летальных исхода.