Россиянин 771 раз позвонил врачам, дозвонился и получил отказ в помощи

Житель Пермского края 771 раз позвонил медикам с помощью автодозвона, и когда дозвонился, то получил отказ в информационной помощи. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Мы проверяем эту информацию», — сказали в ведомстве.

Мужчина находился на карантине из-за коронавируса у сожителя и хотел узнать результаты своего теста. URA.RU писало, то анализы у россиянина взяли 7 октября, спустя пять дней он так и не знал, есть ли у него инфекция. 12 октября пермяк семь часов звонил в поликлинику. Один раз медики взяли трубку, подышали в нее и положили. Он продолжил звонки на следующий день, смог дозвониться, но ему сказали, что результат его теста до сих пор неизвестен. В клинике отметили, что сейчас им приходят ответы по анализам, сделанным в конце сентября. «Из пяти сдавших 7 октября пришел ответ только одному, не мне», — уточнил мужчина.

В конце июня житель Казани 80 раз пытался вызвать себе врача на дом и в итоге соврал о поножовщине, чтобы к нему кто-нибудь приехал. В итоге полицейские были на месте через несколько минут, а медики так и не прибыли.