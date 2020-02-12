Российской семье пришлось 327 раз звонить в поликлинику для вызова врача ребенку

Родители двухлетней девочки из Златоуста Челябинской области 327 раз позвонили в поликлинику в попытке вызвать ребенку врача. Педиатр приехал спустя два дня, сообщает Znak.com.

В субботу, 8 февраля у ребенка поднялась высокая температура. Семья пыталась дозвониться в клинику, чтобы не выяснять у скорой помощи, можно ли им остаться с ребенком в больнице. Оказалось, что по выходным поликлиника не работает.

327 раз пытались вызвать врача двухлетней девочке

Россиянам удалось вызвать педиатра спустя два дня, 10 февраля, при этом они пытались дозвониться до поликлиники 2,5 часа. Врач пришла на вызов только вечером.

Главный врач городской детской больницы Златоуста Наталья Ахтарьянова заявила изданию, что в тот день, когда двухлетней девочке потребовалась медицинская помощь, медучреждение работало. Вызовы принимались с восьми утра до двух часов дня, однако медики были перегружены из-за эпидемии гриппа.

В конце сентября следователи начали проверку по факту жалобы жительницы Смоленской области, которая полтора часа не могла дозвониться до скорой, потому что диспетчер сбрасывала звонок. Женщина пыталась вызвать врача своему шестилетнему ребенку, который начал задыхаться на фоне 40-градусной температуры. Дозвониться до учреждения удалось только после обращения в полицию.

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