Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой

Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов. Об этом сообщает Om1.ru со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, женщина всю жизнь растила сына одна. Повзрослев, он жил с ней, других родственников у них не было. В ночь на 8 февраля 40-летний мужчина пожаловался на боли в сердце. Мать вызвала ему скорую помощь, но к приезду врачей он умер. Его тело увезли в морг.

На следующий день соседи пришли к пенсионерке, чтобы поддержать ее, но женщине становилось все хуже. Вызванные на место врачи скорой снова не успели, и она умерла.

1 февраля сообщалось, что жительницу Санкт-Петербурга приняли за пьяную и поместили в вытрезвитель из-за осложнений после приступа эпилепсии. Ее муж рассказал, что поводом для помещения в вытрезвитель стали показатели, «похожие на опьянение». Мужчина рассказал, что из вытрезвителя женщина вышла в порванном пальто, с разбитым телефоном, кровоподтеками и следами от связывания на руках. Она рассказала, что ее били, душили и угрожали убить.

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