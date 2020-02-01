Россиянку с эпилепсией приняли за пьяную, избили и поместили в вытрезвитель

Жительницу Санкт-Петербурга с осложнениями после приступа эпилепсии приняли за пьяную и поместили в вытрезвитель. По словам ее мужа, пострадавшую избили и испортили ее вещи, передает «Фонтанка».

Собеседник издания рассказал, что вечером 30 января у его 37-летней супруги случился приступ. Приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи отвезли пациентку в больницу. Мужчина поехал в медицинское учреждение вслед за врачами, однако ему сообщили, что его супругу поместили в вытрезвитель.

«Персонал больницы мотивировал ее помещение в "вытрезвяк" тем, что показатели похожи на опьянение», — рассказал он и добавил, что при эпилепсии запрещено пить. По словам мужчины, из больницы пациентка вышла в порванном пальто, с разбитым телефоном, кровоподтеками и следами от связывания на руках. Сама женщина рассказала, что ее били, душили и угрожали убить.

Мужчина по факту произошедшего написал заявление в полицию. Комментариев представителей больницы нет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!