В российской скорой нашли просроченные лекарства

В машине скорой помощи, принадлежащей частной московской клинике, нашли просроченные лекарства, а также сильнодействующие препараты, лицензии на которые у медиков не было. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, аптечку скорой проверили сотрудники Росздравнадзора: они вызвали неотложку частной клиники «ГК-медицина» пациенту, якобы находившемуся в предынфарктном состоянии.
По результатам проверки были обнаружены лекарства с нарушениями. Работники ведомства составили протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, клинике запретили оказывать услуги по неотложной медпомощи, а машину скорой арестовали.
Ранее в Калуге частная клиника пригласила местную жительницу на бесплатное медицинское обследование в рекламных целях и оформила на женщину кредит в размере 88 тысяч рублей. Ее сын, сообщивший об инциденте в соцсети, уточнил, что договор удалось расторгнуть на следующий день, хотя деньги в банк так и не поступили.