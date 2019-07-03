Россиянка пришла на бесплатный прием к врачу и оказалась должна 88 тысяч рублей

В Калуге местную жительницу пригласили на бесплатное медицинское обследование в рекламных целях и оформили на нее кредит в размере 88 тысяч рублей. Об этом сообщил сын пострадавшей в Facebook.

По его словам, калужанке позвонили по телефону и пригласили пройти бесплатное медобследование в платной клинике на Достоевской улице. Когда женщина пришла в клинику, ее попросили подписать договор. По возвращении домой после обследования она обнаружила, что согласилась на получение кредита от компании «Центр восстановления» в размере 88 тысяч рублей.

Пользователь, сообщивший об инциденте, уточнил, что договор удалось расторгнуть на следующий день, хотя деньги в банк так и не поступили. «А проценты у мамы капают, у нее портится кредитная история», — посетовал он.

Другая пользовательница соцсети написала в комментариях к записи, что ее мать тоже сталкивалась с подобным приглашением на бесплатное медобследование. «Они когда приглашают, не говорят, что человека там ждет кредитование. Вообще шел разговор про бесплатный первичный прием. Этим стариков и заманивают. Благо, мы помним, что бесплатным сыр бывает только в мышеловке», — написала она.

Ранее, в мае, стало известно, что в России выросла доля тех, кто обращается в платные больницы — с 11 процентов в 2017 году до 15 процентов в 2019-м. Четыре процента заявили, что не лечатся вообще, и один процент опрошенных признались, что прибегают к помощи целителей.

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