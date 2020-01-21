На российской трассе произошла смертельная авария со скорой и грузовиком

В Марий Эл произошло смертельное столкновение машины скорой помощи «УАЗ» и грузовика. Об этом сообщается на сайте МВД по республике.

Авария произошла примерно в 7:30 по московскому времена на 47-м километре трассы Йошкар-Ола — Уржум. По предварительным данным, погибли фельдшер, медсестра и водитель скорой. Пассажир и водитель грузовика получили травмы.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Красноярском крае произошло два смертельных ДТП на трассе Р-255 «Сибирь»: в первой аварии погибли три человека, во второй — многодетная семья из пяти человек. Аварии случились с разницей во времени около двух часов.

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