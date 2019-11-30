На российской трассе за два часа произошло два смертельных ДТП

В Красноярском крае произошло два смертельных ДТП на трассе Р-255 «Сибирь»: в первой аварии погибли три человека, во второй — многодетная семья из пяти человек. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщает ТАСС.

Отмечается, что аварии случились с разницей во времени около двух часов. При первом происшествии водитель 1981 года рождения за рулем Honda выехал с заправки и не уступил дорогу Nissan, которым управлял мужчина 1988 года рождения. В результате ДТП в Уярском районе погибли три человека, четверо пострадали.

Во второй аварии погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей. Легковой автомобиль Toyota, в котором ехала семья, столкнулся с грузовиком «МАН».

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