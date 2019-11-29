Стало известно о состоянии пострадавших в аварии в Доминикане 19 россиян

В больницах Доминиканы после аварии с туристическим автобусом, произошедшей по дороге в аэропорт, остаются 19 российских туристов. Об этом сообщили в пресс-службе туроператора Anex Tour, передает в пятницу, 29 ноября, «Интерфакс».

Известно, что восемь россиян находятся в палате интенсивной терапии. В целом же, по данным страховой компании, у всех пациентов наблюдается улучшение состояния. Под наблюдением врачей также находятся водитель автобуса и гид.

Кроме того, уточняется, что 14 путешественников из России уже выписаны из госпиталей и расселены в гостиницы, семеро из них в ближайшее время отправятся на родину. К некоторым из пострадавших прибыли родственники.

27 ноября сообщалось, что у одной из российских туристок, попавших в аварию, был диагностирован перелом позвоночника. По мнению врачей, ей предстоит серьезное лечение и долгий период восстановления. В происшествии также пострадал ее муж — у него многочисленные ссадины.

Автобус с российскими туристами, следовавший в аэропорт в Доминикане, столкнулся с грузовиком и перевернулся 27 ноября. В салоне находились 39 туристов, два гида и водитель. Из них пострадали около 20 человек, в том числе дети, погибших нет. По предварительным данным, авария произошла вследствие опасного маневра грузового автомобиля, в результате чего водитель автобуса был вынужден пойти на резкое торможение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!