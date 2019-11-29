В Сибири похвалились масштабами дорожного ремонта

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» охватил все районы Новосибирской области. Об этом сообщает региональное издание «Континент Сибирь».

В текущем году в регионе отремонтировали более 200 километров дорог, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. По его словам, трассы ремонтируются и в сельских районах.

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«До 2024 года поставлена задача — привести в соответствие 46 процентов региональной сети дорог, для этого нам надо отремонтировать 1 187 километров», — отметил чиновник.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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