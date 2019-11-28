Рассчитана польза нацпроекта для дорожного ремонта

В Тверской области благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объемы работ в полтора раза превысили показатели прошлого года. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя, передает ТАСС.

«Отремонтировано более 555 километров дорог», — сказал он.

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В текущем году объем дорожного фонда области достиг почти 11 миллиардов рублей.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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