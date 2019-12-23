Врачи отказались принимать россиянина после ДТП и обматерили водителя скорой

Медицинские работники сельской больницы около часа отказывались принимать тяжелого больного, пострадавшего в ДТП, и обматерили водителя скорой, доставившей пациента. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает Telegram-канал Readovka.

Сотрудники скорой доставили пациента до ближайшего медицинского учреждения под Астраханью. Там им настоятельно советовали ехать в другие населенные пункты, расстояние до которых, как отмечается, составляет 23 километра и 61 километр. Как можно сделать вывод из опубликованного видеоролика, один из врачей обматерил водителя.

Спустя примерно час больного все-таки приняли, а вскоре перевели в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу. Сейчас пострадавший находится в реанимации, его жизни уже ничего не угрожает.

После публикации видеоролика в сети, глава регионального Минздрава сообщил, что медработник, который отказывался принять пострадавшего, отстранен от работы на время служебной проверки.

Ранее в декабре сообщалось, что в Стерлитамаке (Башкирия) врач городской больницы приклеил на тело пожилого пациента скотч, чтобы закрепить используемый для снятия ЭКГ прибор Холтера. Медика оштрафовали на три тысячи рублей за оказание услуг ненадлежащего качества.

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