Пациента в конвульсиях бросили у дверей российской поликлиники

В Липецкой области местный житель с приступом упал у дверей поликлиники, где его и оставили лежать медики. Очевидцы сняли происходящее на видео. Ролик появился в Instagram-аккаунте extra_news48.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина лежит на крыльце и бьется в конвульсиях. Автор ролика уточняет, что это происходит в поликлинике №2 города Елец на улице Гагарина.

«Это больница, там море врачей даже на первом этаже, и хотите сказать, они не увидели этого?» — возмутились пользователи в комментариях к видео.

Вместе с тем в поликлинике заявили телеканалу РЕН ТВ, что не знали о происходящем. Когда узнали — вызвали мужчине скорую. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее в московском районе Текстильщики отказали в медицинской помощи местному жителю, которому стало плохо у входа в больницу, и посоветовали прохожей вызвать скорую. Он упал на проходной больницы и умер. После случившегося уволили охранника.

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