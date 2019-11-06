Российский пенсионер не смог попасть на прием к кардиологу и умер

В Снежинске Челябинской области пенсионер Михаил Шульга не смог попасть на прием к кардиологу из-за отсутствия талонов и умер в тот же день. Об этом сообщает Znak.

По информации издания, перенесший несколько инфарктов и клиническую смерть 60-летний Шульга почувствовал себя плохо 18 октября и обратился в городскую поликлинику за помощью. По словам адвоката семьи погибшего Дмитрия Громового, врачи знали историю болезни пациента. «Вышедший из кабинета № 34 медработник сообщила ему, что принять его не смогут, и выдала талон на 1 ноября. В этот же день вечером мужчина скончался», — сообщил адвокат.

Он уточнил, что вечером, по возвращении домой, Шульге стало хуже, и его близкие вызвали скорую. Громовой также рассказал, что жене пенсионера пришлось самой идти за баллоном с кислородом в машину скорой помощи. «Только после того, как супруга начала кричать, он отдал ей баллон с кислородом. К тому времени врач уже вызвала реанимобиль. Супруга Михаила поднялась в квартиру и увидела, как врач раскидывает подушки: оказывается, она потеряла упаковку от какого-то подотчетного лекарства. Это в тот момент для нее было важнее», — добавил он.

Шульга скончался в больнице. Его семье сообщили, что мужчина умер якобы от отека легких, но в документах в качестве причины смерти указана острая сердечная недостаточность. Громовой уверен, что Шульга мог бы остаться в живых, если бы ему выписали на приеме у кардиолога специальный рецептурный препарат. Семья погибшего ищет свидетелей, которые могли бы подтвердить, что Шульге было отказано в приеме.

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