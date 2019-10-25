Врач отказала в приеме россиянке с острой болью в животе

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Житель Белгорода Олег Кремлев пожаловался, что его жену с острой болью в животе отказалась принимать гастроэнтеролог больницы №7, несмотря на направление от хирурга. Об этом сообщается в Telegram-канале «Белгород №1».

Пациентка Олеся Кремлева рассказала, что у нее на руках было направление от хирурга больницы №2 с заключением и диагнозом, а также результаты анализов. Врач по фамилии Резник не стала смотреть на них и заявила, что в гастроэнтерологии нет больных с острой болью, а женщине надо сначала пройти терапевта, запись к которому была через две недели. Женщина утверждает, что просидела в очереди два часа, хотя ее ждал грудной двухмесячный ребенок. После общения с пациенткой медик якобы вызвала охранника.

После жены в кабинет зашел Киселев и записал разговор на камеру. На записи слышно, как врач утверждает, что женщине сначала надо пройти семейного врача. На вопрос, что может сделать семейный врач, она отвечает: «А мы что можем? Мы даже вас обследовать не можем». Супруги заявили, что других гастроэнтерологов в поликлинике не было и они обратятся в платное учреждение.

Ранее сообщалось, что житель Волгограда 10 лет жил с дренажом в брюшной полости, потому что медики забыли вытащить трубку. В декабре 2008 года мужчине сделали операцию в областном онкодиспансере. После операции установленный ему дренаж пропал, его так и не нашли. Спустя 10 лет волгоградец прошел обследование в другом учреждении, там у него в брюшной полости обнаружили инородный предмет. Мужчина отсудил у больницы 120 тысяч рублей.

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