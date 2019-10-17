Россиянин 10 лет прожил с потерянной врачами в его животе трубкой

Житель Волгограда 10 лет жил с дренажом в брюшной полости, который забыли вытащить медики. Об этом сообщила «Волгоградская правда».

По данным издания, в декабре 2008 года мужчине сделали операцию в областном онкодиспансере. После операции установленный ему дренаж пропал, его так и не нашли. Спустя 10 лет волгоградец прошел обследование в другом учреждении, там у него в брюшной полости обнаружили инородный предмет.

Мужчина подал в суд на онкодиспансер. Суд установил, что забытый дренаж не навредил его здоровью, и признал факт оказания некачественной медпомощи. С онкодиспансера взыскали 120 тысяч рублей в пользу пациента.

Ранее в Чите медсестра Забайкальского краевого перинатального центра забыла салфетки во влагалище новорожденной девочки, о чем стало известно лишь спустя три месяца после выписки. Ребенок провел в больнице неделю, но медсестра не извлекла салфетки и не сообщила о них лечащему врачу и матери ребенка. После выписки девочка прожила с салфетками три месяца. Из-за этого у девочки оказалась повреждена девственная плева, образовался пролежень и развился вульвовагинит. Ей пришлось делать операцию.

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