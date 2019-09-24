Россияне отсудили миллион за забытые в теле новорожденной салфетки

В Чите медсестра Забайкальского краевого перинатального центра забыла салфетки во влагалище новорожденной девочки, о чем стало известно лишь спустя три месяца после выписки. Об этом «Таким делам» сообщили в правозащитной организации «Зона права».

Девочка родилась в перинатальном центре 13 января 2017 года, она была полностью здорова. Вскоре медсестра Людмила Черкасова обнаружила у нее влагалищное кровотечение, и для его остановки пинцетом ввела во влагалище младенца две синтетические салфетки размером 135 на 185 миллиметров и еще три лоскутка идентичных салфеток. В «Зоне права» отметили, что это запрещенный метод.

Ребенок провел в больнице неделю, но медсестра не извлекла салфетки и не сообщила о них лечащему врачу и матери ребенка. После выписки девочка прожила с салфетками три месяца, после чего это увидела мать. Оказалось, что у девочки повреждена девственная плева, образовался пролежень и развилась болезнь вульвовагинит. Ей пришлось делать операцию.

Черкасова рассказала, что планировала вытащить салфетки до выписки новорожденной, но забыла, потому что отвлеклась на других детей. Она не рассказала руководству, так как боялась наказания. Женщина раскаялась и попросила прощения у родителей девочки.

Центральный районный суд Читы обязал перинатальный центр выплатить 1,25 миллиона рублей семье ребенка. Суд взыскал с перинатального центра 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, еще по 250 тысяч рублей взыскано в пользу девочки, ее матери и отца. Черкасову уволили из перинатального центра. В мае против нее прекратили уголовное дело по части 1 статьи 115 УК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и статье 125 УК (Оставление в опасности). Женщина признала вину.

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