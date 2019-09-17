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Пациентке российской клиники случайно запломбировали нос

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В Кемерове пациентке местной стоматологии случайно запломбировали нос при лечении зуба. Об этом сообщает издание Vse42.ru со ссылкой на материалы суда.

По данным издания, женщина пришла в клинику лечить верхний большой коренной зуб. Его запломбировали за 5,5 тысячи рублей. Поначалу у пациентки не было претензий к медикам. Позднее женщина начала замечать, что у нее часто закладывает нос, периодически появляется насморк и головная боль. Кемеровчанка не придавала этому большого значения, поскольку считала болевые ощущения последствием лечения.

Позже женщина обратилась в другую клинику для проверки и выяснила, что при лечении зуба материал для пломб попал в гайморову пазуху носа. Ей провели операцию и удалили инородный объект. Суд постановил, что клиника должна заплатить пациентке штраф в размере 25 тысяч рублей, а также возместить 50 тысяч компенсации.

10 сентября стало известно, что житель Красноярского края умер в одной из местных больниц после установки катетера в легкое. По версии следствия, врач оставила часть катетера в легком и причинила таким образом пациенту ранение. У мужчины развился пневмоторакс, и он умер через несколько часов.

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