Российский врач скотчем приклеил к телу пациента прибор для ЭКГ

В Стерлитамаке (Башкирия) врач городской больницы приклеил на тело пожилого пациента скотч, чтобы закрепить используемый для снятия ЭКГ прибор Холтера. Медика оштрафовали на три тысячи рублей за оказание услуг ненадлежащего качества, сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в ноябре в Стерлитамакской городской больнице №4. Уточняется, что по требованию прокуратуры нарушения закона об основах охраны здоровья граждан были устранены.

«Законодательство об основах охраны здоровья граждан устанавливает приоритет интересов пациента и требует уважительного и гуманного отношения со стороны медицинских работников», — говорится в сообщении ведомства.

По инициативе прокуратуры использовавшего скотч врача оштрафовали по части 1 статьи 14.4 КоАП («Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества»).

Ранее в Самаре медики выдали местному жителю с инвалидностью кусачки, чтобы тот сам снял себе гипс. «Отказались снимать гипс. Врачи дали [мне] кусачки и сказали: "Снимайте сами, это не входит в наши обязанности, это тяжелый гипс". И ушли», — рассказал пациент.

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