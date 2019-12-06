Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
На Украине начали готовить марш на Крым
Фанаты еще нескольких клубов РПЛ уйдут со стадионов в знак протеста
У оккупировавших российское село медведей отнимут тушу моржа
В Германии обнаружили украденные 40 лет назад картины Гольбейна и Брейгеля
В московских аэропортах задержали десятки рейсов 
Российские браконьеры убили детеныша одного из 500 оставшихся амурских тигров
Лавров прокомментировал разговоры о «шпионском гнезде» ГРУ во Франции
Совет Европы призвал Украину пересмотреть языковую политику
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Новости партнеров

Начальство роддома в Москве уволено после жалобы пациентки на рождение инвалида

Перейти в «Мою Ленту»

Начальство московского роддома №27 имени Спасокукоцкого уволено полным составом после многочисленных жалоб пациенток, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Своих постов лишились заведующая филиалом родильного дома и заведующие всех отделений. В сообщении сказано, что решение принято по результатам внутренней проверки и «мероприятий ведомственного контроля». Главе клиники уже нашли замену.

Как отмечает ТАСС, проверке предшествовало широкое обсуждение в соцсетях истории одной из рожавших в учреждении матерей. Женщина рассказала, что во время беременности никаких патологий у ребенка выявлено не было, но из-за врачебных ошибок он родился со множественными повреждениями. Во время родов врачи использовали слишком много обезболивающих и применяли агрессивные методы, например, выдавливание и вакуум. В результате младенец получил отек мозга, пережил клиническую смерть и остался инвалидом.

Ранее клиника удостоилась высокого статуса «Больницы, доброжелательной к ребенку».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российским врачам вынесли приговор за смерть беременной двойней пациентки
Раскрыты подробности многолетнего заражения детей гепатитом в российской клинике
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Другие материалы рубрики
Россия00:00 6 декабря

«Помолюсь и сразу чувствую, куда нужно послать пулю»

Стрелять по врагу, даже если Родина не права: чему учат россиян в патриотических клубах
18:56Сегодня

Россияне нашли «озеро» из крови

18:01Сегодня

Медведев заверил в отсутствии «антибелорусских элементов» в России

17:22Сегодня

Путин отказался от привычного термоса с чаем

Россия13:30 5 декабря
Дмитрий Медведев

«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»

Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
16:44Сегодня

В российском городе начали умирать лебеди

16:33Сегодня

Выпивший «Крота» известный российский математик скончался

16:23Сегодня

В России четырехмесячной девочке удалили опухоль больше ее головы

Россия00:00 3 декабря

«Часть пациентов просто не доживет»

Из России исчезают жизненно важные импортные лекарства. Что об этом говорят врачи?
16:14Сегодня

Путин вновь заговорил на немецком

15:57Сегодня

Российская учительница обрушилась на детей-«нехристей» за шум в пост

15:32Сегодня

В отношении участника акции 27 июля в Москве Фомина прекратили уголовное дело

Россия
Россияне нашли «озеро» из крови
«Помолюсь и сразу чувствую, куда нужно послать пулю»
Стрелять по врагу, даже если Родина не права: чему учат россиян в патриотических клубах
Медведев заверил в отсутствии «антибелорусских элементов» в России
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Путин отказался от привычного термоса с чаем
«Часть пациентов просто не доживет»
Из России исчезают жизненно важные импортные лекарства. Что об этом говорят врачи?
В российском городе начали умирать лебеди
Все материалы
Мир
Совет Европы решил не отказываться от России из-за Крыма
Стрельба на базе ВМС США привела к гибели двух человек
Реджеп Эрдоган«Мы не будем спрашивать разрешения»
Эрдоган дружит с Россией, но теряет поддержку в Турции. За 18 лет к нему накопилось много претензий
Опровергнуты слухи о возможном отречении Елизаветы II
Зелимхан ХангошвилиГермания вышлет двух российских дипломатов
Россию подозревают в убийстве сторонника Басаева. Это грозит новыми санкциями
Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
«Молчание убивает»
Француженки все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Власти и полиция бездействуют
Все материалы
Бывший СССР
Совет Европы призвал Украину пересмотреть языковую политику
Мутация ценностей
Армянская церковь теряет поддержку властей и уважение верующих. Все из-за богатых священников
На Украине начали готовить марш на Крым
«Не для того они кровь проливали»
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы
Шушкевич рассказал о признании распада СССР шедевром легитимной дипломатии
«Это обыкновенная месть»
В Латвии запретили учиться на русском. Почему это называют исторической справедливостью?
Стала известна продолжительность саммита «нормандской четверки»
Все материалы
Экономика
Белоруссия назвала желаемую цену на российский газ
То ли еще будет
Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год
Россия помогла заключить главное соглашение по нефти
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Газопровод стоимостью более триллиона рублей меняет расклад сил на мировом рынке газа
В России зафиксировали уровень инфляции ниже прогноза
Домашняя работа
Самые распространенные ошибки начинающих предпринимателей
Европейская экономика затормозится из-за России
Все материалы
Силовые структуры
Названа возможная причина стрельбы в Перми
«Он завел мальчика в алтарь и заставил оголиться»
Российский священник годами совращал детей в своем храме. Его считали чудотворцем
Тюремщики объявили войну одному из главных авторитетов Дальнего Востока
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские полицейские трое суток избивали очевидца убийства
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
Российские сектанты истязали детей. Изгнание бесов закончилось убийством мальчика
Российский полицейский застрелил мужчину
Все материалы
Наука и техника
Названа польза вредных веществ для долгой жизни
Тяжелый случай
США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
Названы лучшие игры десятилетия
«Он был типичным самодуром»
Нелепое правление и мучительная смерть Павла I — самого странного императора России
Apple призналась в слежке за владельцами iPhone
«У него больше власти, чем у кого-либо»
Он создал величайшие устройства Apple. И ушел из компании спустя 27 лет
Apple выпустит пять iPhone в 2020 году
Все материалы
Спорт
Фанаты еще нескольких клубов РПЛ уйдут со стадионов в знак протеста
Российская прыгунья Дарья Клишина«Какая же я предательница?»
Легкоатлетка Дарья Клишина — о жизни в США, заработке и откровенных фото
Фанаты «Зенита» уйдут со стадиона в знак протеста
Йон Арне Риисе«Он украл у меня три миллиона фунтов»
Травля в школе, смерть отца, победа в Лиге чемпионов и обман агента: история Йона Арне Риисе
Макгрегору посоветовали застраховать жизнь перед боем с чемпионом UFC
Алина Загитова«Все понимают, что у наших не выиграть»
Трусова, Косторная или Загитова? Главные интриги финала Гран-при
Игрок НХЛ одним ударом отправил в нокаут вратаря соперника
Все материалы
Культура
В Германии обнаружили украденные 40 лет назад картины Гольбейна и Брейгеля
Терри РайлиНа минималке
Этот композитор открыл миру минимализм, провел первые рейвы и изменил электронную музыку
Опьяненный пивом актер из «Человека-паука» спас франшизу
«Чертов виртуоз!»
 
Лидер «Ногу свело!» предупредил о деградации российской нации
Партнерский материал
Да будет свет
Два гения поссорились из-за лампочки. Их война изменила весь ХХ век
Возлюбленная Киану Ривза ответила критикам по поводу седых волос
Все материалы
Интернет и СМИ
«Анти-Грета Тунберг» завоевала популярность в России
«Страшно спать в пустой комнате»
Это телешоу показало, что одиночки — тоже люди. И сделало их настоящими знаменитостями
Раскрыто богатство опаснейшего в мире хакера из России
Военное положение
В интернете наступила новая эра. Теперь абсолютно каждый находится под угрозой
Соведущую Соловьева возмутил «бесстыдно мягкий» приговор Егору Жукову
«Это была победа»
Советский журнал под видом пропаганды говорил на запретные темы. Молодежь была в восторге
Ургант попросил у Медведева совет по обрезанию
Все материалы
Ценности
Лобода показала ногу с шестью пальцами
«Мы все хотим любви»
Откровения знаменитых на весь мир женщин в новом календаре Pirelli
Американская певица появилась на публике в наряде российского бренда
Рука об руку
Как появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
Девушка осветлила волосы дешевой краской дома и получила мощный ожог
Уоллис Симпсон и Эдуард VIII«Звезда вечеринок и мечта всех дам»
Дружба с Гитлером и стыдная любовь к американке: как жил самый стильный британский король
Самая красивая женщина в мире изменила внешность для рекламы нижнего белья
Все материалы
Путешествия
В Крыму под горой нашли мертвого туриста
«Я отрывался, скакал, плясал и подпевал»
Кофе, женщины, доброта: приключения россиянина в Эфиопии
Российская женщина-пилот рассказала о плохих приметах перед полетом
Трущобы по-русски
Когда-то этот город был заполнен мафиози, теперь — мусором. Но туристы хотят сюда попасть
Сотни пассажиров застряли на борту круизного лайнера без воды и туалетов
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
Раскрыт досуг пассажиров поезда в Крым
Все материалы
Из жизни
Жена хотела удержать мужа дома и построила свой паб
«Жизнь будто остановилась»
Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
Женщина потеряла друзей и работу из-за страха перед рвотой
«Мы готовы на все, чтобы выжить»
Бедняки истребляют редких животных. Все ради причуд богачей
Лабрадор помог ребенку вызвать скорую помощь и спас хозяйку
«Долго не могла отпустить русскую жизнь»
История россиянки о жизни в Гамбурге
Ученики получили плохие оценки и сожгли школу
Все материалы
Самые популярные автомобили России
Опубликованы данные по продажам за ноябрь 2019 года
Тест: угадай машину по рисунку ходовых огней
Мьёльниры, «ангельские глазки», круги и другие световые подписи брендов
Забытые концепты: Lancia Mizar
Как сделать скучную модель Lancia интересной — инструкция от Джованни Микелотти
Смешные ролики ноября
Бегущий по лезвию Теслы, непобедимый Wrangler и кое-что странное
Из-за нового дефекта в подушках Takata отзовут еще 1,4 миллиона автомобилей
Появились первые фотографии Kia Seltos российской сборки
В России создали эксклюзивный офис на колесах на базе Cadillac Escalade
Все материалы
Дом
«Главное — есть где помыться и доширак заварить»
Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать?
Российский депутат строил дом и замуровал соседа
Все там были
Фарцовщики, агенты КГБ и элита: тест на знание лучших гостиниц СССР
Министра энергетики России призвали наказать
На карте не значится
Россияне бегут прочь из больших городов. Где они начинают жизнь с нуля?
Россиянка обиделась на отказ везти ее в больницу и пригрозила взорвать дом
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Россия направилась в сторону высокой степени утилизации пластика
В Крыму впервые прошел виртуальный концерт
В Сибири похвалились масштабами дорожного ремонта
В объекты по обработке мусора в России вложили миллиарды рублей
Все материалы