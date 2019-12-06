Начальство роддома в Москве уволено после жалобы пациентки на рождение инвалида

Начальство московского роддома №27 имени Спасокукоцкого уволено полным составом после многочисленных жалоб пациенток, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Своих постов лишились заведующая филиалом родильного дома и заведующие всех отделений. В сообщении сказано, что решение принято по результатам внутренней проверки и «мероприятий ведомственного контроля». Главе клиники уже нашли замену.

Как отмечает ТАСС, проверке предшествовало широкое обсуждение в соцсетях истории одной из рожавших в учреждении матерей. Женщина рассказала, что во время беременности никаких патологий у ребенка выявлено не было, но из-за врачебных ошибок он родился со множественными повреждениями. Во время родов врачи использовали слишком много обезболивающих и применяли агрессивные методы, например, выдавливание и вакуум. В результате младенец получил отек мозга, пережил клиническую смерть и остался инвалидом.

Ранее клиника удостоилась высокого статуса «Больницы, доброжелательной к ребенку».

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