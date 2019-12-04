Российским врачам вынесли приговор за смерть беременной двойней пациентки

Ленинский районный суд Перми приговорил акушера-гинеколога и завотделением Пермского краевого перинатального центра к ограничению свободы на 2,5 года за смерть беременной двойней пациентки от сепсиса. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Суд установил, что сепсис развился из-за халатного отношения врачей и неправильного лечения. Спасти неродившихся детей также не удалось.

Врачей признали виновными по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»). Помимо ограничения свободы, каждую подсудимую лишили права заниматься медицинской деятельностью на 2 года 6 месяцев.

В октябре в одной из больниц Нижних Серег Свердловской области 22-летняя местная жительница родила ребенка и умерла из-за действий врача. Судмедэксперты установили, что у погибшей была аномалия беременности, которая выявляется во время родов, однако принимавшая роды врач не обратила на это внимания, из-за чего развилось массивное кровотечение, необратимый шок смешанной этиологии, ДВС-синдром и остановка сердечной деятельности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru