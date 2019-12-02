Раскрыты подробности многолетнего заражения детей гепатитом в российской клинике

Роспотребнадзор привел подробности массового заражения детей вирусным гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице в Благовещенске. По данным ведомства, с 2000 по 2019 год там было инфицировано 169 маленьких пациентов гематологического отделения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на акт эпидемиологического расследования.

В документе, подписанном главным санитарным врачом области Ольгой Кургановой, сказано, что была установлена связь между заражением несовершеннолетних и их пребыванием в клинике. В результате в отделении «был сформирован хронический очаг с ежегодным вовлечением в процесс детей, находившихся на лечении». По подсчетам службы, за 19 лет с зараженными контактировали более 3,6 тысячи человек.

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Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что как минимум у 69 инфицированных был тот же генотип вируса, что и у ребенка 1995 года рождения, который в период с декабря 1996-го по июль 2013 года 15 раз проходил лечение в этом отделении. Анализ на гепатит С был взят у него через три года после первой госпитализации, когда у мальчика уже имелись структурные изменения печени. Впервые «Коммерсантъ» сообщал об этом ребенке в апреле, но подробностей не было.

Первые случаи заражения гепатитом С начали фиксироваться в медучреждении в 2000 году, потом в 2005-м. В расследовании указано, что в больнице был нарушен «порядок выявления заболеваний», лабораторные исследования проходились раз в три месяца, а не ежемесячно.

Отмечается, что медперсонал нарушал требования к стерильности, не надевал новые перчатки и не обрабатывал руки перед работой с пациентами, а на катетеры ставились нестерильные, ранее использованные заглушки. В самом же отделении был дефицит антисептиков и расходных материалов.

Акт Роспотребнадзора был предоставлен Благовещенскому городскому суду, где проходят слушания по искам родителей 27 заболевших детей. Юристы больницы составили документ о несогласии с выводами службы. Там указано, что ведомство нарушило порядок проведения расследования, поэтому его следует признать незаконным и недействительным.

О заражении 26 детей в Амурской детской больнице сообщалось в декабре прошлого года. Позднее число инфицированных выросло в шесть раз. Было возбуждено дело по части 1 статьи 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

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