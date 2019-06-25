В российском городе закрыты детсады из-за гепатита А

В воде детских садов и пришкольных лагерей в городе Оха на севере Сахалина обнаружен вирус гепатита А, учреждения временно закрыты. Местный спорткомлекс не работает из-за ремонта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

В пресс-службе администрации области отметили, что в трех районах города организован подвоз воды в цистернах, еще одна машина курсирует по социальным объектам. В ночь на вторник, 25 июня, начался процесс хлорирования воды в системе водоснабжения.

«Реагент полностью заполнил распределительную сеть. Концентрация хлора сравнительно невысока—– такую воду нельзя пить, использовать для мытья посуды или приготовления пищи, личной гигиены, однако можно применять в технических целях. Правда, в этом случае период обеззараживания более длительный — в течение суток. Хлорирование будет проводиться до 3:00 среды (19:00 мск вторника)», — сказали в правительстве.

Днем ранее, 24 июня, мэр Охинского района Сергей Гусев объявил о возможном заражении гепатитом А местной семьи и трех человек. Две пробы городской водопроводной воды из четырех дали положительный результат на вирус. Они были взяты из крана в туалете бассейна «Дельфин» и в жилом доме на улице Дзержинского. Дошкольники и работники коммунальных служб получили 800 вакцин. Всего в городе проживает 20 тысяч человек. Горожане предупреждены о промывке труб хлорированной водой и запаслись чистой водой.

Вирусный гепатит А поражает печень и может протекать как в легкой, так и тяжелой форме. Летальные исходы случаются редко. Основной путь заражения — потребление пищи и воды, загрязненных фекалиями инфицированного человека.

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