В российском городе в водопроводной воде нашли вирус гепатита А

Две пробы водопроводной воды, взятые в городе Охе на севере Сахалина, показали положительный результат на вирус гепатита А. С симптомами заболевания госпитализирована семья из трех человек. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает РИА Новости.

«Их состояние специалисты Охинской ЦРБ оценивают как удовлетворительное. У 67 соседей по дому взяты анализы, но наличие возбудителя болезни у них не подтвердилось», — рассказал мэр города Сергей Гусев.

По его словам, вирус гепатита А обнаружен в пробах воды в многоквартирном доме на улице Дзержинского и из крана в туалете городского бассейна «Дельфин». «В самой чаше вода оказалась чистой», — пояснил собеседник агентства.

Он также добавил, что до утра вторника городской водопровод будет промываться водой с повышенным содержанием хлора. Жителей города предупредили о необходимости сделать суточный запас чистой воды.

В город поступило около 800 доз вакцины, которую к настоящему времени получили 400 детей дошкольного возраста. Оставшиеся дозы должны во вторник получить сотрудники городского коммунального хозяйства.

Вирусный гепатит существует в пяти формах — A, B, C, D и E — и может передаваться через телесные жидкости, а также через пищу и питье, загрязненные фекалиями. Гепатит А поражает печень. Заболевание может протекать как в легкой, так и тяжелой форме.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!